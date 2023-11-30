Про це повідомили низка російських ЗМІ. Уточнюють, що це рішення дозволить позбавляти ЛГБТ-активістів волі на строк 10 років.

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Крім того, кремлівський режим зможе садити за участь у роботі та фінансуванні ЛГБТ-організацій, за надання послуг для них і навіть поширення інформації про ЛГБТ-рух.

Засідання пройшло у закритому режимі, представників преси пустили лише на оголошення самого рішення про заборону. При цьому участь у ньому брали тільки представники Мін'юсту, відповідач був відсутній.

Мотивувальна частину рішення узагалі вирішили не публікувати, адже справа маркована грифом "таємно". Суддя заявив, що рішення набуває чинності "негайно".

Що це означає на практиці

Після визнання ЛГБТ-руху "екстремістським" легальна робота організацій, які допомагають ЛГБТ-спільноті, стане в Росії неможливою. Російські суди отримали повноваження позбавляти волі просто за участь у діяльності ЛГБТ-організацій, пости на їх підтримку та публікацію символіки руху.

Попередньо мін'юст Росії відправив відповідний позов до суду з проханням визнати екстремістською організацією та заборону на території країни "міжнародного громадського руху ЛГБТ". Але не уточнювали, що це за "рух" і що мають на увазі.

До слова, фактично у цей час минулого року російський диктатор Путін підписав закон, який забороняє "пропаганду нетрадиційних сексуальних стосунків" серед людей різного віку, а не лише серед неповнолітніх, як було в Росії раніше.