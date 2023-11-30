Об этом сообщил ряд российских СМИ. Уточняют, что это решение позволит лишать ЛГБТ-активистов воли сроком на 10 лет.

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Кроме того, кремлевский режим сможет сажать за участие в работе и финансировании ЛГБТ-организаций, за предоставление услуг для них и даже распространение информации о ЛГБТ-движении.

Заседание прошло в закрытом режиме, представителей прессы пустили только на оглашение самого решения о запрете. При этом в нем принимали участие только представители Минюста, ответчик отсутствовал.

Мотивировочную часть решения вообще решили не публиковать, ведь дело маркировано грифом "секретно". Судья заявил, что решение вступает в силу "немедленно".

Что это значит на практике

После признания ЛГБТ-движения "экстремистским" легальная работа организаций, помогающих ЛГБТ-сообществу, станет в России невозможной. Российские суды получили полномочия лишать свободы за участие в деятельности ЛГБТ-организаций, посты на их поддержку и публикацию символики движения.

Предварительно минюст России направил соответствующий иск в суд с просьбой признать экстремистской организацией и запрет на территории страны "международного общественного движения ЛГБТ". Но не уточняли, что это за "движение" и что подразумевают.

К слову, фактически в это время в прошлом году российский диктатор Путин подписал закон, запрещающий "пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений" среди людей всех возрастов, а не только среди несовершеннолетних, как было в России раньше.