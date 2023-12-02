Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. Он отметил, что ради атак в Донецкой области агрессор даже готов к потерям по другим направлениям.

Смотрите также Особенно в эти дни: Зеленский призвал украинцев не игнорировать тревоги

К какому событию приурочено наступление агрессора

По сообщению Генштаба, наибольшее количество атак агрессора Силы обороны отразили на Бахмутском и Авдеевском направлении. Суммарно же на всех 1200 км линии фронта было отбито 84 атаки, из которых на Авдеевку, Марьинку и Бахмут пришлось более 40 атак

"Россияне пытаются использовать последние дни перед ливневыми "заходами" на фронт, чтоб улучшить свои позиции, потому что оставаться в низменностях у Бахмута для них все равно, что погибнуть. В то же время относительно Авдеевки стоит задача до выступления Путина одержать победу", – предположил Свитан.

Объяснение! Стало известно, что 14 декабря Путин проведет свою традиционную "прямую линию" – пресс-конференцию с вопросами от якобы "простых россиян". На ней также ожидают, что российский диктатор объявит о своем намерении баллотироваться на следующий президентский срок.

Именно поэтому перед российскими военными стоит задача продемонстрировать успехи до середины декабря, ведь это создаст Путину благоприятный информационный фон. Из-за такой задачи оккупанты даже не решаются перебросить на Херсонское направление существенное подкрепление с Востока.

Роман Свитан о том, почему Путину нужен успех к середине декабря: смотрите видео

Российская пропаганда начинает "давать заднюю" по отношению к Авдеевке