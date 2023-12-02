Аналитики ISW считают, что руководство России говорит об "активной обороне" Авдеевки, чтобы скрыть "отсутствие какого-либо значительного российского прогресса вокруг Авдеевки". Помимо этого, таким образом, враг пытается объяснить свою неспособность "трансформировать тактические достижения в оперативно значимые успехи".
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Безуспешно наступают, а не обороняются
Глава вражеского минобороны России Сергей Шойгу продолжает называть российские наступательные действия в Украине частью "активной обороны". Таким образом он пытается уменьшить ожидания относительно способности российских военных достичь оперативно важных целей.
Шойгу заявил 1 декабря во время селекторного совещания с российским военным руководством, что российские войска ведут "активную оборону" в Украине и захватывают более выгодные позиции на каждом оперативном направлении.
В то же время, он, вероятно, отметил те бригады, которые действуют в районах, где вражеские войска проводят наступательные операции, а не обороняются от украинских штурмовых действий.
Шойгу и Путин начали называть российские наступательные операции по захвату Авдеевки "активной обороной" после того, как первое российское механизированное наступление не смогло добиться значительных тактических успехов в начале октября 2023 года.
У России проблемы на Херсонщине
- Аналитики наблюдают за несостоятельностью России создать сплоченное войско на левобережье Херсона. Все больше деградирует российская группировка сил "Днепр", однако пока неясно, повлияет ли это существенно на ситуацию на фронте.
- Как пишут в утренней сводке за 30 ноября в Институте изучения войны, часть захватчиков отказывается штурмовать позиции ВСУ из-за нехватки оружия. Собственно речь идет о 810 морской пехотной бригаде России в составе сил "Днепр", которая дислоцируется вблизи Крынок.
- В конце октября Кремль назначил командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского командующим группировкой войск "Днепр". Очевидно, что одной из главных его целей является обеспечение лучшей координации в подразделениях.