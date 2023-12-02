Аналітики ISW вважають, що керівництво Росії говорить про "активну оборону" Авдіївки, щоб приховати "відсутність будь-якого значного російського прогресу навколо Авдіївки". Крім цього, таким чином ворог намагається пояснити свою нездатність "трансформувати тактичні досягнення в оперативно значущі успіхи".
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Безуспішно наступають, а не обороняються
Глава ворожого міноборони Росії Сєргєй Шойгу продовжує називати російські наступальні дії в Україні частиною "активної оборони". У такий спосіб він намагається зменшити очікування щодо здатності російських військових досягти оперативно важливих цілей.
Шойгу заявив 1 грудня під час селекторної наради з російським військовим керівництвом, що російські війська ведуть "активну оборону" в Україні і захоплюють більш вигідні позиції на кожному оперативному напрямку.
Водночас він, ймовірно, відзначив ті бригади, які діють в районах, де ворожі війська проводять наступальні операції, а не обороняються від українських штурмових дій.
Шойгу і Путін почали називали російські наступальні операції із захоплення Авдіївки "активною обороною" після того, як перший російський механізований наступ не зміг досягти значних тактичних успіхів на початку жовтня 2023 року.
У Росії проблеми на Херсонщині
- Аналітики спостерігають неспроможність Росії створити згуртоване військо на лівобережжі Херсонщини. Усе більше деградує російське угрупування сил "Дніпро", однак поки незрозуміло, чи це суттєво вплине на ситуацію на фронті.
- Як пишуть у ранковому зведенні за 30 листопада в Інституті вивчення війни, частина загарбників відмовляється штурмувати позиції ЗСУ через брак зброї. Власне, йдеться про 810 морську піхотну бригаду Росії у складі сил "Дніпро", яка дислокується поблизу Кринок.
- Наприкінці жовтня Кремль призначив командувача ВДВ генерал-полковника Міхаіла Теплінського командувачем угруповання військ "Дніпро". Вочевидь, однією з головних його цілей є забезпечення кращої координації в підрозділах.