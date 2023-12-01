В ефірі "Суспільне. Спротив" начальник служби зв'язків із громадськістю 47 бригади Дмитро Лазуткін пояснив, чому ворог прагне захопити коксохім. Саме його російські загарбники штурмують і вдень, і вночі.

Читайте також Там дійсно пекло, – Барабаш розповів, що відбувається біля коксохіму

Чому ворог прагне захопити коксохім

Як ми зазначили, активні бойові дії на Авдіївському напрямку тривають від початку жовтня. Тоді окупанти кинули всі свої сили, щоб атакувати позиції наших військових.

На Авдіївському напрямку ситуація стабільно важка. Вона така від початку жовтня, коли росіяни почали штурмувати наші позиції і тиснути з флангів. Щодня понад 10 атак доводиться відбивати, іноді понад 20,

– розповів речник.

За його словами, російські загарбники на систематичній основі атакують Степове. Причому ворог змінює свою тактику. До прикладу, може кидати невеликі групи бійців або ж вести наступ, але вже з використанням важкої військової техніки.

Нещодавно 2 танки та 5 БТР підбили наші артилеристи. Також працюють дуже активно FPV-дрони нашої бригади. Треба розуміти, що таке Степове. Нині це не населений пункт. Населення там немає. Фактично це територія з географічною назвою,

– уточнив Лазуткін.

Він наголосив, що територія Авдіївського коксохімічного заводу контролюється нашими військовими. Водночас зауважив, що без захоплення цього заводу ворогу не вдасться взяти під контроль Авдіївку. Він підкреслив, що для них це лише недосяжна мрія.

Ворог намагається штурмувати коксохім. Для цього він використовує значні сили, зокрема залучає спецпідрозділи. Водночас наші захисники стежать за рухами загарбників, а також займаються їхньою ефективною ліквідацією.

Для них це приваблива ціль. Взяти коксохім буде дуже складно. Я не впевнений, що в них є такі сили, хоча їх дуже багато зосереджено. Але вони постійно зазнають втрат,

– додав речник.

Наостанок додамо, що очільник Авдіївської МВА Віталій Барабаш зауважив, що пік ударів по Авдіївці був у кінці листопада. Він зазначив, що раніше в середньому було по 4 – 6 ударів за добу, а зараз йдеться про 10 – 12, а от наприкінці листопада авіабомбових ударів було 32.