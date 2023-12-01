Очільник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш розповів 24 Каналу, що пік ударів був у кінці листопада. Крім того, в ССО розповіли про ліквідацію 12 осіб ворожої живої сили поблизу Авдіївки.

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Удари по місту

Барабаш зазначив, що в середньому за добу росіяни завдають від 30 до 40 ударів. Іноді трохи більше, але в середньому таким є число ударів. Це число масованих обстрілів за добу. Авіабомбових ударів зараз трохи більше.

Раніше було в середньому 4 – 6 за добу, іноді 8. Зараз здебільшого 10 – 12. Це не пік. Пік був наприкінці листопада – 32 авіабомбових удари по місту. Це лише по місту. Якщо говорити про позицію довкола міста, то там у рази всього більше,

– зауважив очільник Авдіївської міської військової адміністрації.

За його словами, раніше довкола міста було кількадесят ударів за добу, масованих обстрілів. Тепер там усе рахується сотнями. Навіть змоги немає рахувати, бо їх просто дуже багато.

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Ситуація біля Авдіївки

Ситуація біля Авдіївки почала напружуватись восени. Росіяни намагаються штурмувати місто з 6 напрямків. Окупанти використовують малі тактичні групи по 10 – 30 осіб. Однак і втрати росіян у цьому напрямку неймовірні. Понад половина загальних втрат окупантів відбувається саме на цьому плацдармі.

Спочатку росіяни намагались підтягувати ближче до позицій техніку. Однак ЗСУ завдали шалених втрат окупантам і техніку вони повернули назад. Росіяни намагаються ховати її дронів. Для цього вони пересовують її лише вночі лісосмугами.

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