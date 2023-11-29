Застосування такої зброї зафіксовано у Донецькій області. Зокрема, таким чином росіяни хочуть оточити Авдіївку.

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Смертоносна зброя

У листопаді цього року російські повітряні сили почали частіше використовувати для атак касетну бомбу РБК-500, вага якої сягає 500 кілограмів. Залежно від типу, така зброя здатна випускати від 100 до 350 суббоєприпасів.

Своєю чергою, кожен суббоєприпас зазвичай детонує або сотнями високошвидкісних осколків, або одним більшим протитанковим зарядом,

– пояснюють у розвідці.

Найчастіше їх використовують проти Збройних Сил біля Вугледара та Авдіївки, що в Донецькій області. Також росіяни інтегрували РБК-500 в комплект керованого плануючого пристрою UMPC.

Це дозволяє літаку-носієві випускати боєприпаси за багато кілометрів від цілі. Російські комплекти крилатих бомб загалом показали низьку точність,

– повідомляють у Міноборони Британії.

Таким чином, завдяки особливостям застосування бомби, вона може пошкоджувати об'єкти на площі в кілька сотень метрів, збільшуючи ймовірність ураження визначеної цілі.

Росіяни тиснуть на Донецьку область