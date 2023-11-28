Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан у щоденному військовому зведенні для 24 Каналу зауважив, що промзона біля Авдіївки, ймовірно, використовуватиметься у режимі полігону.

Зверніть увагу Росіяни за листопад втратили рекордну кількість військових, – розвідка Британії

Бої довкола Авдіївки

Полковник запасу зауважив, що росіяни останні 1,5 місяця зносили КАБами промзону біля Авдіївки, тому там зараз дуже складно оборонятися обом протиборчим сторонам.

За його словами, промзона, найімовірніше, буде зараз використовуватися у режимі такого собі полігону для завдання здебільшого артилерійських ударів. А проводити серйозні наступальні операції немає сенсу.

Річ у тім, що сама собою промзона є буферною зоною, щоб не дати росіянам просунутися в Авдіївку,

– сказав Світан.

Військовий експерт додав, що лінія фронту нині стабілізувалася у новому вигляді й втримувати Авдіївку тепер буде легше.

Оперативне зведення з фронту від Романа Світана: дивіться відео

Проблеми з логістикою Росії на лівобережжі

Світан зазначив, що основний потік боєприпасів противника на лівий берег Дніпра йде зі Скадовська. Росіяни розвантажуються у цьому порту, звідти прямують у бік Олешків і далі на Нову Каховку. Це так звана основна рокадна дорога, вздовж якої йде переміщення вантажів.

Ми у двох точках цю дорогу перетинаємо, принаймні взяли уже під вогневий контроль. Дуже складно їм (росіянам – 24 Канал),

– наголосив полковник запасу.

За його словами, до Олешків окупанти ще якось добираються, а далі їм уже складно пересуватися. Водночас повний контроль цієї дороги дасть можливість залишити без боєприпасів ділянку щонайменше від Олешків до Нової Каховки.

В окупантів проблема з логістикою на лівому березі Дніпра / Скриншот Deep State Map

Чи починає НАТО діяти рішучіше

Світан зазначив, що колишній генерал НАТО, президент Чехії Петр Павел просуває серйозну допомогу Україні, роблячи все крок за кроком. У новій заяві він, зокрема, закликав Захід надати Україні все потрібне для боротьби з Росією, інакше 2024 рік може виявитися ще більш сприятливим для Москви.

Наступний крок у риториці вже буде – готовність до розвалу російської імперії,

– вважає полковник запасу.

Тобто, звернув увагу Світан, помітний прогрес. І зрештою цей відставний генерал НАТО скаже, що основним завданням країн Альянсу буде розвал російської імперії, щоб ніколи зі сходу не було подібної небезпеки для західної цивілізації.

Війна в Україні: останні новини