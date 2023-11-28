Про це ідеться в аналітичному звіті Інституту вивчення війни (ISW). Зокрема, там звернули увагу на риторику очільника російського МЗС Сергія Лаврова, щодо можливого "перемир'я" чи пауз у війні.

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Так, той заявив, мовляв, Захід намагається "заморозити" війну в Україні, щоб виграти час і переозброїти ЗСУ для майбутніх атак.

Лавров і кілька мілблогерів заявили, що Росії слід продовжувати активні операції в Україні, та висловили занепокоєння щодо перспективи подальшої військової підтримки для України з боку Заходу. Попри те, були ті мілблогери, які висловили сильне невдоволення через відсутність сформульованих військових цілей Росії і заявили, що "недодержава" повинна прояснити їх і лише тоді обговорювати будь-яку паузу чи закінчення війни.

В Росії бояться пауз у війні

Російські мілблогери поширюють думку, що пауза у війні дозволить Україні провести "Мінськ-3". А відсутність чіткого визначення перемоги спричинила внутрішню дестабілізацію в Росії.

Інші російські воєнні блогери зазначили, що Україна контролює кілька територій, про захоплення та анексію яких оголошувала Росія. І це означає, що Кремль не повинен вести жодних переговорів, допоки не захопить решту територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, а також Одеську та Миколаївську області.

Що означає пожвавлення навколо теми перемир'я

Аналітики наголосили, що відновлення обговорення гіпотетичних переговорів підкреслило відсутність у Росії чітко сформульованих військових цілей, а це своєю чергою викликає значне занепокоєння у провоєнному російському інформаційному просторі.

В ISW зазначили, що очевидна відсутність консенсусу щодо того, що саме вважатиметься російською перемогою, посилює занепокоєння щодо сприйнятого темпу війни в інформаційному просторі Росії. І це дедалі сильніше відображається на найвищих рівнях російської влади.

Заява Лаврова проти будь-якої паузи в Україні – явне заперечення того, що російським військовим потрібно дати час на відпочинок, а також публічне прийняття факту тривалої війни в Україні.

Занепокоєння Росії щодо здатності України переозброїтися та відновити наступ у випадку паузи вказує на занепокоєність Кремля щодо подальшої підтримки з боку НАТО та Заходу для України,

– вказали в ISW.

Водночас аналітики зауважили, що Росія швидко компенсує втрати та переводить свою економіку на воєнний стан. Тож, у випадку паузи у війні Кремль використає це, щоб підготуватись та відновити агресію проти України.