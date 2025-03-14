Україна протистоїть повномасштабній агресії Росії вже 1115 днів. Про головні події доби – читайте у тексті 24 Каналу.
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Втрати ворога
ЗСУ ліквідували 1410 російських окупантів за добу, загальні втрати сягають 891 660 осіб.
Від початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила:
- особового складу – близько 891 660 (+1 410) осіб;
- танків – 10 313 (+6);
- бойових броньованих машин – 21 443 (+11);
- артилерійських систем – 24 455 (+46);
- РСЗВ – 1 314 (+0);
- засобів ППО – 1 103 (+0);
- літаків – 370 (+0);
- гелікоптерів – 331 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 29 136 (+153);
- крилатих ракет – 3 121 (+0);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 40 469 (+114);
- спеціальної техніки – 3 777 (+0).
Путін пропонує свою версію перемир'я, яка суперечить пропозиції США та України, – ISW
Путін відхилив пропозицію про припинення вогню США та України, запропонувавши альтернативу, яка суперечить їм, і висловив сумніви щодо умов тимчасового перемир'я.
Путін хоче, щоб США і союзники призупинили військову допомогу Україні і щоб Україна припинила мобілізацію, що дозволило б Росії відновити бойові дії на вигідних умовах.
На Москву знову летіли БпЛА
Близько 06:00 жителі міста Балашиха у Московській області повідомили про вибух. Опісля вони плакалися через пожежу і дим, які виникли на місці падіння уламків.
У Туапсе атакували НПЗ
У Туапсе, Краснодарський край, в ніч на 14 березня було багато вибухів, ймовірно, був приліт в нафтопереробний завод, що спричинило пожежу та величезний стовп чорного диму.
Жителі повідомляють про близько 10 гучних вибухів, а також про спрацювання тривожної сирени. Росавіація ввела план "Килим" для аеропорту Сочі, що обмежило його роботу.