06:53, 14 березня

У Туапсе, Краснодарський край, в ніч на 14 березня було багато вибухів, ймовірно, був приліт в нафтопереробний завод, що спричинило пожежу та величезний стовп чорного диму.

Жителі повідомляють про близько 10 гучних вибухів, а також про спрацювання тривожної сирени. Росавіація ввела план "Килим" для аеропорту Сочі, що обмежило його роботу.