Украина противостоит полномасштабной агрессии России уже 1115 дней. О главных событиях суток – читайте в тексте 24 Канала.
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Потери врага
ВСУ ликвидировали 1410 российских оккупантов за сутки, общие потери достигают 891 660 человек.
С начала полномасштабного вторжения Россия уже потеряла:
- личного состава – около 891 660 (+1 410) человек;
- танков – 10 313 (+6);
- боевых бронированных машин – 21 443 (+11);
- артиллерийских систем – 24 455 (+46);
- РСЗО – 1 314 (+0);
- средств ПВО – 1 103 (+0);
- самолетов – 370 (+0);
- вертолетов – 331 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 29 136 (+153);
- крылатых ракет – 3 121 (+0);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 40 469 (+114);
- специальной техники – 3 777 (+0).
Путин предлагает свою версию перемирия, которая противоречит предложению США и Украины, – ISW
Путин отклонил предложение о прекращении огня США и Украины, предложив альтернативу, которая противоречит им, и выразил сомнения относительно условий временного перемирия.
Путин хочет, чтобы США и союзники приостановили военную помощь Украине и чтобы Украина прекратила мобилизацию, что позволило бы России возобновить боевые действия на выгодных условиях.
На Москву снова летели БпЛА
Около 06:00 жители города Балашиха в Московской области сообщили о взрыве. После они плакались из-за пожара и дыма, которые возникли на месте падения обломков.
В Туапсе атаковали НПЗ
В Туапсе, Краснодарский край, в ночь на 14 марта было много взрывов, вероятно, был прилет в нефтеперерабатывающий завод, что повлекло пожар и огромный столб черного дыма.
Жители сообщают об около 10 громких взрывах, а также о срабатывании тревожной сирены. Росавиация ввела план "Ковер" для аэропорта Сочи, что ограничило его работу.