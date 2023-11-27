Про це 24 Каналу заявив очільник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш, зауваживши, що загарбники дуже активізувалися на промці останні 2 тижні. Він додав, що це один із напрямків, де за останні 3 тижні ворог застосовував і продовжує застосовувати техніку.

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"Тривають запеклі бої. Не можна сказати, що промка 100% контролюється нами чи контролюється ними. Це неправда. Там тривають бої", – наголосив Барабаш.

Окупанти штурмують місто з флангів – з півдня та півночі. Піхота ворога лізе на Авдіївський коксохімічний завод та на Степове. Нещодавно ЗСУ там дали відсіч росіянам.

"Кілька днів тому дуже серйозно наші хлопці відпрацювали на Степовому, відкинули їх за залізничну дорогу. Наскільки мені відомо, за один бій вони (росіяни – 24 Канал) втратили близько 170 своїх бійців. Цей бій тривав до години", – розповів очільник Авдіївської міської військової адміністрації.

Загарбники йдуть з напрямку Спартака – з боку Донецька. Також вони намагаються активізуватися з напрямку Водяного, Первомайського та Опитного. Так ворог хоче розтягнути увагу по всіх напрямках.

Якогось серйозного успіху вони дійсно не мають. За цей проміжок часу у півтора місяця просування на якісь сотні метрів. Вони незначні. Дивлячись на те, скільки вони сил, засобів і особового складу вже втратили й продовжують втрачати щодня і щосекунди,

– сказав Віталій Барабаш.

Поблизу Авдіївки відбуваються запеклі бої: дивіться відео

Ситуація у місті

Ніч проти 27 листопада в Авдіївці була більш – менш спокійна. Протягом 26 листопада там зафіксували 36 масованих обстрілів. А зранку окупанти уже вдарили авіабомбою по центральній частині міста. Там знову склалася одна з багатоповерхівок.

Станом на ранок 27 листопада інформації щодо поранених чи загиблих цивільних за минулу та позаминулу добу не надходило.

Що відбувається на Авдіївському напрямку