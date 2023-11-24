Про це повідомили бійці 47 окремої механізованої бригади. Вони опублікували відео з фронту, яке є підтвердженням їхніх слів.

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Окупанти кидають своїх же "побратимів" на полі бою. Розуміють, евакуйовувати поранених та загиблих немає сенсу, бо прилітає миттєва кара від бійців 47 окремої механізованої бригади,

– підписали відео захисники.

Росіяни кидають поранених на фронті: відео

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