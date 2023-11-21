Окупанти вдарили по наших військових 3 листопада та вбили 19 Героїв. У відповідь наші хлопці знищили понад 20 ворогів. Не виключено, що загинув командний склад ворога.

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Що відомо про помсту за Закарпатську бригаду

Відплата за 128-му. 25 "свідків Кобзона", понад 100 дефектовано (поранено – 24 Канал), Х – втрати командного складу, суворо засекречено прибулою комісією,

– розповів "Мадяр".

Аеророзвідник додав, що по ворогові потужно прилетіло тоді, коли окупанти 19 листопада святкували день ракетних військ і артилерії. У цей же день їх і знищили наші військові. Військовий також повідомив декілька фактів про відплату ворожій 810 окремій бригаді морської піхоти:

ЗСУ вдарили по ворогові за два тижні після атаки на 128-му бригаду;

атакували ворогів на узліссі, яке було нібито ретельно підготовлене та замасковане;

командування ворога запізнювалось, проте ЗСУ зачекали.

810- та, відчуваєте біль, ми точно знаємо. За наших хлопців. За Закарпатську окрему гірсько-штурмову. Уважно стежте за некрологами, особливо у пабліках з окупованого Криму. Та навколо головного госпіталю імені Бурденко,

– сказав "Мадяр".

Росіяни вдарили по Закарпатській бригаді