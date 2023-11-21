Окупанти вдарили по наших військових 3 листопада та вбили 19 Героїв. У відповідь наші хлопці знищили понад 20 ворогів. Не виключено, що загинув командний склад ворога.
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Що відомо про помсту за Закарпатську бригаду
Відплата за 128-му. 25 "свідків Кобзона", понад 100 дефектовано (поранено – 24 Канал), Х – втрати командного складу, суворо засекречено прибулою комісією,
– розповів "Мадяр".
Аеророзвідник додав, що по ворогові потужно прилетіло тоді, коли окупанти 19 листопада святкували день ракетних військ і артилерії. У цей же день їх і знищили наші військові. Військовий також повідомив декілька фактів про відплату ворожій 810 окремій бригаді морської піхоти:
- ЗСУ вдарили по ворогові за два тижні після атаки на 128-му бригаду;
- атакували ворогів на узліссі, яке було нібито ретельно підготовлене та замасковане;
- командування ворога запізнювалось, проте ЗСУ зачекали.
810- та, відчуваєте біль, ми точно знаємо. За наших хлопців. За Закарпатську окрему гірсько-штурмову. Уважно стежте за некрологами, особливо у пабліках з окупованого Криму. Та навколо головного госпіталю імені Бурденко,
– сказав "Мадяр".
Росіяни вдарили по Закарпатській бригаді
- 3 листопада російські окупанти вдарили по особовому складу 128 окремої гірсько-штурмової бригади. Трагедія трапилась, коли українські військові зібрались та вишикувались для нагородження на честь дня ракетних військ.
- На жаль, після цього окупанти вдарили ракетою "Іскандер-М". У пресслужбі 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади 6 листопада підтвердили загибель 19 бійців.
- Міністр оборони України Рустем Умєров розповів, що вже відомо похвилинно, що відбувалось. За його словами, у процесі церемонії нагородження проігнорували всі правила маскування. Окрім того, поруч припаркували понад десять машин.