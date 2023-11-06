Пресслужба інформує, що всі загиблі були бійцями 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. У бригаді повідомили, що наразі проводиться перевірка всіх обставин трагедії.

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У 128 бригаді обіцяють помститися окупантам

Відтак, військові просять не поширювати неперевірену інформацію до закінчення перевірки.

Загинули кращі наші бійці... Висловлюємо щирі співчуття їхнім рідним і обіцяємо відомстити за побратимів у 100-кратному розмірі,

– мовиться у повідомленні.