Він переконаний, що це трагедія, якої можна було б уникнути. Він переконаний, що рідні та близькі загиблих мають отримати відповіді, через що стався цей інцидент.

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Триває розслідування трагедії

Під час свого вечірнього звернення 5 листопада Володимир Зеленський відреагував на російський удар по військових 128-ї гірсько-штурмової бригади на Запоріжжі. Він повідомив, що за фактом трагедії було зареєстровано кримінальне провадження. Також триває відповідне розслідування.

Головне – встановити повну правду про те, що сталося, і більше не допустити подібного. Кожен військовий у зоні бойових дій – у зоні дострілу та аеророзвідки ворога – знає, як треба поводитися під відкритим небом, як дбати про безпеку,

– заявив президент.

За його словами розслідування має дати рідним загиблих воїнів і суспільству чесні відповіді, як сталася трагедія та чиї розпорядження були хибними.

Що відомо про російський удар