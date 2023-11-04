Російські окупанти продовжують завдавати терористичні удари по Україні й скоювати геноцид українців. Упродовж 3 листопада ворог атакував населені пункти у у Запорізькому, Пологівському та Василівському районах.

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Зокрема, вдарив ракетою "Іскандер-М" по особовому складу 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, внаслідок чого загинули військовослужбовці, також поранення різного ступеня важкості отримали й місцеві мешканці,

– мовиться у повідомленні.

Наразі з'ясовують усі обставини трагедії.

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним загиблих. Вічна пам'ять героям.

Як відреагував міністр оборони

Рустем Умєров висловив співчуття рідним загиблих воїнів зі 128-ої окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. Він наголосив, що всі обставини неодмінно встановлять. За фактом трагедії міністр оборони доручив провести повну перевірку Головній інспекції Міністерства оборони.

"Наш ворог – підступний терорист. Маємо докласти всіх зусиль, щоб захистити наших людей та дати всі чесні відповіді рідним і близьким загиблих воїнів", – наголосив Умєров.



За даними видання "Ліга", воїнів зібрали для урочистостей з нагоди Дня ракетних військ і артилерії. ЗМІ повідомляють, що загинуло понад 20 воїнів.

Голова Закарпатської ОВА звернувся до людей

Віктор Микита – голова Закарпатської ОВА – попросив місцевих житилів утриматися в наступні декілька днів від будь-яких розважальних заходів, концертів тощо. Людей закликають відвідати храм та помолитися за полеглих героїв.

"Після офіційної інформації та з дозволу 128-ї ОГШБр буде розпорядження про вшанування полеглих воїнів", – наголосив Микита.

Російські окупанти будуть змушені відповісти за свій злочин.

Ексголовний військком Хмельниччини загинув на Запорізькому напрямку

На Запорізькому напрямку 3 листопада загинув Володимир Возний – ексголовний військком Хмельниччини. Йому – назавжди 45 років. Возний загинув внаслідок удару російських окупантів.