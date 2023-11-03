Про смерть героя повідомив Михайло Сімашкевич – міський голова Кам'янця-Подільського. Він заявив, що Возному – назавжди 45 років.

Зверніть увагу На фронті загинув ветеран запорізького футболу та батько воротаря Металурга Сергій Ніколаєнко

Володя, як же так?! Сьогодні, близько 10.00 у бойовому зіткненні на Запорізькому напрямку в результаті бомбового удару загинув полковник Володимир Возний. Ще кілька тижнів тому бачилися, спілкувалися, чаювали. Веселий хлопець, добряк, надійний друг, вправний та сміливий воїн. Це великий шмат болю в моє серце. Мені тебе бракуватиме, друже,

– написав Сімашкевич.

Що відомо про Володимира Возного

Герой народився на 1978 року на Дунаєвеччині. Навчався у Кам'янці-Подільському та у Києві. Службу проходив у складі 128 окремої механізованої дивізії. Згодом служив в 50 окремому інженерно-саперному батальйоні на Кам'янеччині. Захищав українську землю від російських окупантів в АТО. Начальником Хмельницького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Возного призначили у 2022 році. Звільнили з посади – влітку 2023 року. Тоді Володимир Зеленський повідомив про звільнення всіх обласних військкомів.