О смерти героя сообщил Михаил Симашкевич – мэр Каменец-Подольского. Он заявил, что Возному – навсегда 45 лет.

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Володя, как же так? Сегодня около 10.00 в боевом столкновении на Запорожском направлении в результате бомбового удара погиб полковник Владимир Возный. Еще несколько недель назад виделись, общались, чаевали. Веселый парень, добряк, надежный друг, искусный и смелый воин. Это большой кусок боли в моем сердце. Мне будет тебя не хватать, друг,

– написал Симашкевич.

Что известно о Владимире Возном

Герой родился в 1978 году в Дунаевеччине. Учился в Каменце-Подольском и Киеве. Службу проходил в составе 128 отдельной механизированной дивизии. Впоследствии служил в 50-м отдельном инженерно-саперном батальоне на Каменецком. Защищал украинскую землю от российских окупантов в АТО. Начальником Хмельницкого областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Возного назначили в 2022 году. Уволили с должности – летом 2023 года. Тогда Владимир Зеленский сообщил об увольнении всех областных военкомов.