Российские оккупанты продолжают наносить террористические удары по Украине. В течение 3 ноября враг атаковал населенные пункты в Запорожском, Пологовском и Васильевском районах.

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В частности, ударил ракетой "Искандер-М" по личному составу 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, в результате чего погибли военнослужащие, ранения различной степени тяжести получили и местные жители,

– говорится в сообщении.

Выясняют все обстоятельства трагедии.

Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным погибших. Вечная память героям.

Как отреагировал министр обороны

Рустем Умеров выразил соболезнования родным погибших воинов из 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады. Он подчеркнул, что все обстоятельства обязательно установят. По факту трагедии министр обороны поручил провести полную проверку Главной инспекции Министерства обороны.

"Наш враг – коварный террорист. Должны приложить все усилия, чтобы защитить наших людей и дать все честные ответы родным и близким погибших воинов", – отметил Умеров.

По данным издания "Лига", воинов собрали для торжеств по случаю Дня ракетных войск и артиллерии. СМИ сообщают, что погибли более 20 воинов.

Глава Закарпатской ОВА обратился к людям



Виктор Микита попросил местных жителей воздержаться в следующие несколько дней от любых развлекательных мероприятий, концертов и другого. Людей призывают посетить храм и помолиться за погибших героев.

"После официальной информации и с разрешения 128-й ОГШБр будет распоряжение об почтении павших воинов", – отметил Микита.

Российские оккупанты будут вынуждены ответить за свое преступление.

Экс-главный военком Хмельнитчины погиб на Запорожском направлении



На Запорожском направлении 3 ноября погиб Владимир Возный – экс-главный военком Хмельнитчины. Ему – навсегда 45 лет. Возный погиб в результате удара российских окупантов.