У Тараса Давидюка была активная общественная позиция, был пластуном, а также с начала 2000-х годов присоединился к патриотическому движению.

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Погиб в боях на Запорожском направлении

Герой имел позывной "Старик", погиб 3 ноября 2023 года в окрестностях Работино в Запорожской области. Тарас встал на защиту страны еще в 2013 году. Тогда он был добровольцем в 14-й "МНК-овской, а ныне в 15-й "пластовой" сотнях Самообороны Майдана. Тогда же Тарас начал служить в добровольческом батальоне "Гарпун", где служило много пластунов. Затем продолжил службу в одном из отдельных разведывательных батальонов ВСУ.

Тарас Давидюк служил в ВСУ до 2019 года. Затем он вернулся в родной город Ровно, где работал журналистом. Он создал собственный новостной сайт, который постоянно развивал. С начала полномасштабного вторжения Тарас Давидюк снова встал на защиту страны.

До войны Тарас занимался разной общественной деятельностью. Он получил образование в Острожской академии и получил специальность политолога. С 2002 года начал активно участвовать в общественном движении: был членом "Молодого Движения", председателем областной организации и членом Центрального Провода Молодежного Националистического Конгресса – МНК, а также голой ровненской областной организации "Активная молодежь". В 2005 году был членом местной ячейки Пласт – украинский скаутинг в Остроге.

В 2012 году Тарас вернулся в Пласт, прошел обучение юношеских устроителей и возглавил кружок "Черные ступни". Он совмещал воспитательную работу с обязанностями старшего пластунства в городе, а также занимался волонтерством.

Чрезвычайно добросовестным был мужчиной. И очень скромным,

– написал председатель Краевого Пластового Совета Юрий Юзич о трагической потере.

Трагические потери Украины в войне