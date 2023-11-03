Герой погиб 18 октября 2023 года. Украинскому защитнику навсегда останется 44 года.
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Вернулся на щите еще один Герой
Владимир Москаль был стрелком-санитаром воинской части. Он присоединился к рядам ВСУ 29 января 2023 года. К сожалению, Герой погиб 18 октября, выполняя боевое задание, возле населенного пункта Работино на Запорожском направлении.
В горсовете сообщили, что Владимир – родом из города Стрый. В родном населенном пункте он окончил школу №3, во Львовском ПТУ №22 получил образование. Он работал на швейной фабрике "Стритекс".
Оставил в скорби отца, жену и двух сыновей. Сочувствуем родным и близким, потерявшим родного человека. О времени прибытия домой и чине похорон сообщим впоследствии,
– сообщили в горсовете.
Владимир Москаль погиб на фронте / Фото Стрыйский городской совет
Родные Владимира в сети сообщали, что связь с ним исчезла 16 октября. Жена Владимира Вера разыскивала мужчину. Она сообщала, что он служил в одном из взводов механизированного батальона 33-й ОМБр.
"Ищу мужчину. Без вести пропавшего Москаль Владимир Михайлович 16.04.1979 года рождения. Исчез в Запорожской области", – писала Вера Москаль в сети.
Мучительные потери Украины в войне
- В боях у Роботиного погиб Марк Данилюк. Герою навсегда будет 22 года. Защитник был родом из Ковеля Волынской области.
- В Черкассах простились с защитником Олегом Николенко. Он погиб 23 октября в Бахмутском районе во время вражеских обстрелов. За несколько дней до смерти его сын выходил на митинг возле Черкасского горсовета с плакатом: "Мой папа в армии, а я прошу деньги на ВСУ". Военный гордился позицией мальчика.
- В Киеве простились с Героем, который погиб на "Азовстале", Александром Гряником. Тело погибшего защитника разыскивали 8 месяцев. Мама Героя рассказала, что Александр погиб в мае 2022 во время обороны "Азовстали". Тогда оккупанты сбросили авиационную бомбу на бункер, где находился ее сын.