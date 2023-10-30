Олега Николенко в последний путь провели родные, друзья и собратья. Он погиб на Бахмутском направлении.

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В Черкассах похоронили Олега Николенко

Мужчина был водителем полевой бани взвода материально-технического взвода 1 стрелкового батальона. Он погиб 23 октября во время обстрела в Бахмутском районе.

У погибшего Героя остались жена и два сына – 9 и 12 лет.

Прощание с Олегом Николенко / фото "ВиЧЕрпно"

Отметим, что 21 октября сын Олега вышел на митинг к Черкасскому горсовету с плакатом: "Мой папа в армии, а я прошу деньги на ВСУ". Военный гордился позицией мальчика.



Сын Олега на митинге / Скриншот

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего Героя.

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