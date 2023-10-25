Его друзья передают, что он не мог смотреть на несправедливость в соседней стране. Теперь его семья ждет возвращения тела.
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Потеря Украины и Румынии
На войне в Украине погиб доброволец из Румынии Рудольф Виттман, которому было 27 лет. Он родился и провел детство в городе Арад, расположенном в румынском регионе Трансильвания. Человек был трансильванским венгром и учился в венгерскоязычной школе в Арадском уезде.
МИД Румынии официально подтвердил смерть гражданина на фронте. Известно, что Рудольф до нескольких лет был частью французского Интернационального легиона, но после полномасштабного вторжения России уехал защищать Украину. Его друзья утверждают, что он "не мог пассивно наблюдать такую несправедливость".
Близкие к Рудольфу люди рассказывают, что через год мужчина выучил украинский язык. Также он нашел в Украине любовь – его девушка Иванна поделилась своими переживаниями в соцсетях и выложила несколько фотографий с военным.
Иностранец, приехавший в Украину воевать за Украину, защищать мою страну, и стал для меня обороной, опорой и поддержкой. Человек с невероятным сердцем, искренней душой и с невероятной добротой,
– написала она.
Рудольф решил стать на защиту чужой страны / Иванна Петрасюк
Трагические потери Украины в войне
- На фронте погиб 31-летний защитник Роман Коркишко родом из села Доброгостов, что в Трускавецкой территориальной общине. Когда россияне ворвались в Украину, Роман вступил в ряды Национальной гвардии и начал защищать страну. Он погиб у Роботиного.
- Также война унесла добровольца Михаила Кулиняка, до вторжения работал в зоне отчуждения, а уже после стал боевым медиком. Около месяца врачи боролись за жизнь попавшего под вражеский обстрел мужчины – к сожалению, им не удалось.
- На фронте погиб военный Марк Оз, ставший известен благодаря танцу "Венздей" в ток-токе. Во время полномасштабного вторжения он в рядах первых как резервист пошел воевать сначала разведчиком, а затем артиллеристом.