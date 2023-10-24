Герой защищал страну с самого начала полномасштабного вторжения. У Романа остались молодая жена, родной брат и мать.

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Герою навсегда останется 31 год

31-летний Роман Коркишко родом из села Доброгостов в Трускавецкой территориальной общине. Он получил образование электрика и имел свои планы на жизнь. Когда оккупанты ворвались в Украину, Роман вступил в ряды Национальной гвардии и начал защищать страну.

Защитник был помощником минометчика. Он погиб 9 августа во время выполнения боевого задания вблизи поселка Работино в Запорожской области.

У Романа осталась молодая жена, родной брат и мать. Выражаем искренние соболезнования родным и близким нашего защитника. Да примет его Господь в свои объятия! Никакими словами не утолить боль родных от потери и не залечить раны в душе, и светлое воспоминание о Романе Коркишко навсегда в наших сердцах. Вечная память и слава Герою!

– сообщили в горсовете.

В родном селе Доброгостов будут прощаться 25 октября. Как сообщили в горсовете, 24 октября состоится парастас, а чин похорон и церемония прощания с Героем – 25 октября.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Героя! Светлая память

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