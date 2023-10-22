Он – боец 109-й отдельной бригады Территориальной обороны Донецкой области. Игорь Дубик вместе с "Азовом" находился на территории "Азовстали" и защищал родной город, которое окружили оккупанты. Защитник получил ранение, 200 дней провел в российском плену, терпел пытки и за это время похудел более чем на 30 килограммов.

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Восстановился и вернулся на фронт

Обратим внимание, что начало полномасштабного вторжения застал Игоря и его жену в родном Мариуполе. Он в первый же день утром отправился в военкомат. Но ему отказали, ведь мужчине было почти 60 лет.

Впрочем, на следующий день в городе добровольцам уже раздавали оружие. Он вместе с терробороновцами защищал Мариуполь. Позже они оказались с "Азовом" и другими военными и полицейскими на "Азовстале".

17 мая 2022 года Игорь Дубик вышел вместе со всеми защитниками Мариуполя, когда защитникам приказали покинуть завод. Мужчина был ранен в ногу, его отправили в тюрьму в Еленовке.

Мужчину множество раз водили на допросы. Защитник потерял более 30 килограммов, пока находился в плену. Домой он вернулся из весом 42 килограмма при росте 180 сантиметров.

В общей сложности его содержали 200 дней, а обменяли 1 декабря 2022 года. Жена Игоря искала его и знала, что он был на "Азовстале", получил ранение и что его на носилках собратья вынесли из комбината. Когда же ей стало известно, где находится любимый, присоединилась к движению за освобождение защитников Мариуполя.

После освобождения из плена Игорь Дубик не смог возвратиться домой, ведь его родной город под оккупацией. Его в Харьковской области ожидали жена Оксана вместе с дочерью и сыном. Родные на встречу привезли все, что хотел защитник, – торт "Наполеон", домашние рогалики, сало и хлеб. Вскоре они отправились во Львов, куда в конце марта 2022 года эвакуировалась Оксана.



Игорь Дубик с любимой женой Оксаной / Фото из архива Оксаны Дубик

Игорь Дубик провел с родными менее двух месяцев. За это короткое время он перенес операцию и успел восстановиться. 25 февраля он снова стал в строй, присоединившись к своей 109-й отдельной бригаде Теробороны.

Оксана, когда узнала, что ее муж погиб, написала на своей странице в фейсбук сообщение.

Война унесла у меня любовь всей моей жизни. Вр время выполнении боевой задачи погиб мой муж Игорь Дубик. Я не знаю, как буду жить без тебя. Такое впечатление, что погасло солнце. Ты навсегда останешься в моем сердце – лучший в мире человек, мужественный, смелый, Защитник Украины!

– отметила она.

Пока неизвестно, когда родным доставят тело погибшего Игоря Дубика. То же касается даты похорон героя.