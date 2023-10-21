В Министерстве внутренних дел сообщили о прощании с бойцом 21 октября. Он принял последнее сражение 13 октября.
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В Белой Церкви простились с павшим в бою пограничником
В Белой Церкви провели в последний путь павшего в бою пограничника – сержанта Артема Склярова. Проститься с Героем пришли родные, близкие, знакомые и собратья.
Артём родился 28 марта 1994 года. Парень был мастером спорта по спортивной гимнастике. В декабре 2017 года он присоединился к рядам Государственной пограничной службы,
– рассказали в МВД.
Смотрите фото с прощания / Фото МВД
За день до полномасштабного вторжения России на территорию Украины бойца перевели из отдела пограничной службы "Рени" Измаильского отряда в пограничную комендатуру быстрого реагирования.
"Герой погиб 13 октября 2023 во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Макеевка Сватовского района Луганской области. Вечная слава и память", – подчеркнули в МВД.
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Последние потери Украины в войне
- В Запорожье недавно погиб украинский военный, боец бригады "Красная калина" Нацгвардии Михаил "Мирча" Молчан. Ему навсегда осталось 24 года. Сестру защитника убила российская ракета во время удара по Виннице в июле 2022 года.
- Также на фронте погиб выпускник Харьковского университета Сковороды Владимир Геращенко. Он принял последнее сражение во время боевого задания возле населенного пункта Подолы Харьковской области.
- Кроме этого, в Запорожском направлении погиб стрелок-санитар механизированного отделения Алексей Белобородов. Он был родом из Харьковской области. Боец отправился защищать Украину в мае 2022 года. К сожалению, Алексей принял последнее сражение 12 октября возле села Роботино Пологовского района Запорожской области.