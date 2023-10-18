Защитнику было 47 лет. Он перенес контузию и операцию, но все равно защищал Украину от российских захватчиков.
Важно Выполнял сверхсложную боевую задачу: на фронте погиб украинский воин с позывным "Бэтмен"
Что известно о погибшем Герое
Алексей Белобородов имел позывной "Дед". Он проживал в Харьковской области в селе Новая Водолага, где работал на предприятии "Данко-Декор".
Год назад Алексей женился во второй раз. Дома его ждали жена, дети и пятеро внуков от неродной дочери.
Мужчина пошел защищать Украину в мае 2022 года. И это несмотря на то, что у него было две контузии и он перенес операцию.
К сожалению, Алексей погиб 12 октября в боях возле села Работино Пологовского района Запорожской области.
Защитника вспоминают как мужчину, который очень любил детей. К своей неродной дочери от второго брака он относился с нежностью и заботой. Также Алексей с любовью заботился о маме, помогал по хозяйству, поддерживал и дарил свое внимание и заботу.
Алексей Белобородов погиб возле Работино / фото из соцсетей
Болезненные потери Украины на фронте
- На войне России против Украины погиб Илья Долматов, имевший позывной "Бэтмен". Он принял последнее сражение при выполнении очень сложной боевой задачи.
- Также на фронте погиб выпускник Харьковского университета Сковороды Владимир Геращенко. Он погиб во время боевой задачи возле населенного пункта Подолы Харьковской области.
- Кроме того, во время выполнения боевой задачи погиб Сергей Балако. Герою навсегда останется 48 лет.