Захиснику було 47 років. Він переніс контузії та операцію, але все одно захищав Україну від російських загарбників.

Важливо Виконував надскладне бойове завдання: на фронті загинув український воїн із позивним "Бетмен"

Що відомо про загиблого Героя

Олексій Бєлобородов мав позивний "Дід". Він проживав на Харківщині у селі Нова Водолага, де працював на підприємстві "Данко-Декор".

Рік тому Олексій одружився вдруге. Вдома його чекали дружина, діти й п’ятеро онуків від нерідної доньки.

Чоловік пішов захищати Україну у травні 2022 року. І це попри те, що він мав дві контузії та переніс операцію.

На жаль, Олексій загинув 12 жовтня у боях біля села Роботине Пологівського району Запорізької області.

Захисника згадують як чоловіка, який дуже любив дітей. До своєї нерідної доньки від другого шлюбу він ставився із ніжністю та турботою. Також Олексій з любов’ю піклувався про маму, допомагав по господарству, підтримував і дарував свою увагу та турботу.



Олексій Бєлобородов загинув біля Роботиного / фото із соцмереж

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним, близьким, друзям та знайомим загиблого Героя.

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