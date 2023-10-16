Про загибель Іллі Долматова повідомила Каховська міська територіальна громада 14 жовтня. Він поліг смертю хоробрих 30 серпня 2023 року.
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На фронті загинув ветеран АТО
Відомо, що Ілля Долматов народився 18 грудня 1993 року. Він навчався у Каховці у школі № 1. Після того, як Росія у 2014 році влаштувала війну на Донбасі, житель Херсонщини пішов добровольцем у зону АТО. На той момент йому було 19 років. Український воїн брав участь у захисті Донецького аеропорту.
Бетмен – хоробрий воїн. Сміливий і безстрашний, а ще гарна людина, добрий та мужній. Найкращий син для матері та чоловік, яким завжди пишається дружина,
– мовиться у повідомленні.
Йому були притаманні такі якості, як прагнення справедливості, незламна воля, віра в перемогу добра, жага дійти до кінця. У Каховській громаді зауважили, що Ілля був надійним та зголошувався йти першим на виконання найважчих задач.
Полеглий український воїн Ілля "Бетмен" Долматов / Фото Каховської міської територіальної громади
Поряд з ним було спокійно і затишно. Герой – без зайвих слів. Той, на кому тримається Україна,
– так описали Іллю Долматова жителі Херсонщини.
У Михайлівському соборі у Києва 17 жовтня о 12:00 відбудеться церемонія прощання з Іллею Долматовим. Його поховають на Лісовому цвинтарі.
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