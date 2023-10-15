В ХНПУ імені Григорія Сковороди розповіли, що сковородинівська родина втратила ще одного вірного сина, який віддав своє життя за незалежність України.

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На фронті загинув випускник Харківського університету Сковороди

Випускник ХНПУ Володимир Геращенко загинув під час бойового завдання біля населеного пункту Подоли Харківської області. Захисник з 1999 до 2003 року навчався на Історичному факультеті, спеціальність "Географія".

Володю пам'ятають як гарного студента та дуже порядну людину. Відповідальний, сміливий, товариський, чуйний, справжній друг, який ніколи не відмовляв у допомозі, патріот та відданий син своєї країни, справжній воїн-захисник. Світла пам'ять про нього назавжди залишиться у наших серцях,

– мовиться у повідомленні.

В університеті висловили глибокі співчуття родині, близьким та друзям загиблого.

"Схилімо голови у скорботі за Володимиром. Герої України не вмирають, а навічно залишаються славою та небесними захисниками нашої Батьківщини. Згадаймо у своїх думках, помислах і молитвах усіх наших воїнів, хто у ці тяжкі часи поклав свої життя за нас, за Україну. Вічна слава і пам'ять захисникам нашої Батьківщини!" – підсумували у ХНПУ.

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