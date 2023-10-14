Про остаточне звільнення Кліщіївки українські військові заявили 17 вересня. Однак у цьому районі продовжуються напружені бої.

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Загибель воїна біля Бахмута

У районі населеного пункту Кліщіївка Донецької області 8 жовтня загинув уродженець Луцька Андрій Савчук. Відомо, що він виконував бойове завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України поблизу села.

Андрій був призваний на військову службу по мобілізації та став стрільцем 1 відділення охорони 2 взводу охорони роти охорони. Відомо, що він мав святкувати свій 34-й день народження 23 жовтня. На жаль, Герою назавжди залишилося 33.

Уродженець Луцька загинув у Донецькій області / VSN

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