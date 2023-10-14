Об окончательном увольнение Клещиевки украинские военные заявили 17 сентября. Однако в этом районе продолжаются напряженные бои.

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Гибель воина у Бахмута

В районе населённого пункта Клещиевка Донецкой области 8 октября погиб уроженец Луцка Андрей Савчук. Известно, что он выполнял боевую задачу защиты территориальной целостности и независимости Украины вблизи села.

Андрей был призван на военную службу по мобилизации и стал стрелком 1 отделения охраны 2 взвода охраны роты охраны. Известно, что ему предстояло праздновать свой 34-й день рождения 23 октября. К сожалению, Герою навсегда осталось 33.

Уроженец Луцка погиб в Донецкой области / VSN

Потери Украины в войны против России