Об окончательном увольнение Клещиевки украинские военные заявили 17 сентября. Однако в этом районе продолжаются напряженные бои.
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Гибель воина у Бахмута
В районе населённого пункта Клещиевка Донецкой области 8 октября погиб уроженец Луцка Андрей Савчук. Известно, что он выполнял боевую задачу защиты территориальной целостности и независимости Украины вблизи села.
Андрей был призван на военную службу по мобилизации и стал стрелком 1 отделения охраны 2 взвода охраны роты охраны. Известно, что ему предстояло праздновать свой 34-й день рождения 23 октября. К сожалению, Герою навсегда осталось 33.
Уроженец Луцка погиб в Донецкой области / VSN
Потери Украины в войны против России
- В борьбе против агрессора погиб житель Ивано-Франковской области Игорь Татарин, которому было всего 25 лет. Известно, что он дважды получал ранения, однако все равно возвращался на фронт.
- На фронте погиб мастер спорта по боксу Александр Черный – перед войной он занимался тренировкой спортсменов. Известно, что он выполнял задачи в Запорожском направлении.
- На фронте погиб украинский военный Игорь Гребень из Львовской области, которому должно было вот-вот исполниться 23 года. Он мечтал жениться и иметь счастливую семейную жизнь.