Игорь Гребинь был военным 79-й ОГШБр. Он родом из села Навария Львовского района.

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Что известно о погибшем бойце

Игорь 2000 года рождения. Он окончил Львовскую академию сухопутных войск. Защитник защищал наше государство с первого дня полномасштабного вторжения России в Украину.

Парень служил в рядах ВСУ в 79-й отдельной десантно-штурмовой бригаде. Игорь был настоящим патриотом, добрым и искренним человеком. Он мечтал жениться и иметь счастливую семейную жизнь.

О гибели бойца стало известно 7 октября.



Игорь Гребинь был военным 79-й ОДШБ / фото из соцсетей

Редакция 24 Канала также выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего воина.

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