Игорь Гребинь был военным 79-й ОГШБр. Он родом из села Навария Львовского района.
Важно Навсегда 25: в боях за Украину погиб пулеметчик из Хмельнитчины
Что известно о погибшем бойце
Игорь 2000 года рождения. Он окончил Львовскую академию сухопутных войск. Защитник защищал наше государство с первого дня полномасштабного вторжения России в Украину.
Парень служил в рядах ВСУ в 79-й отдельной десантно-штурмовой бригаде. Игорь был настоящим патриотом, добрым и искренним человеком. Он мечтал жениться и иметь счастливую семейную жизнь.
О гибели бойца стало известно 7 октября.
Игорь Гребинь был военным 79-й ОДШБ / фото из соцсетей
Болезненные потери Украины
- Недавно в боях с российскими оккупантами погиб пулеметчик из Хмельнитчины Андрей Дмитриевич. Защитник погиб на Запорожье.
- На фронте погиб 21-летний Любомир Мельничук. Он весной вернулся в Украину из-за границы, а затем добровольно встал на защиту нашего государства.
- Также на войне в Украине погиб доброволец из Латвии. Его убили российские захватчики возле города Лиман на Донетчине.