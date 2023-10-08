Он погиб под вражеским обстрелом возле населенного пункта Урожайное. Вблизи поселка идут тяжелые бои – россияне пытаются вернуть утраченные земли.

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Трагическая потеря среди рядов ВСУ

На войне погиб 21-летний Любомир Мельничук из Ровенской области. Он был стрелком-снайпером 1 механизированного отделения 1 механизированного взвода 9 механизированной роты 3 механизированного батальона.

Парень погиб в Донецкой области, недалеко от села Урожайное, в результате минометно-артиллерийского обстрела. Полученные травмы оказались смертельными.

Только весной этого года Любомир вернулся в Украину из Германии. Он получил диплом бакалавра Ровенского государственного гуманитарного университета – должен был стать учителем истории. Однако судьба сложилась по-другому. Уже 29 мая парень по своей воле пошел защищать Родину. Любомир подписал с вооруженными силами контракт.

Молодой парень пал в боях под Урожайным / Млиновский поселковый совет

Трагические потери в украинской армии