Он был заместителем командира мехроты одного из батальонов 47-й ОМБр "Магура". Ему навсегда осталось 28 лет.

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Что известно о погибшем бойце

Дмитрий родом из Хмельнитчины из села Крупец. Он занимал несколько должностей в двух военных формированиях. Так, мужчина был заместителем командира механизированной роты механизированного батальона воинской части А4699 (47-я отдельная механизированная бригада "Магура").

Также Дмитрий являлся начальником службы пожарной безопасности в/ч А2678 (124-й объединенный центр обеспечения).

К сожалению, защитник погиб 27 сентября во время выполнения боевого задания возле села Работино на Запорожье.



Погибший Дмитрий Денисюк / фото из соцсетей

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего Героя.

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