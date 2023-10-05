Він був заступником командира мехроти одного з батальйонів 47-ї ОМБр "Маґура". Йому назавжди залишилось 28 років.
Дивіться також Хотів помститися за рідну Нову Каховку: на фронті загинув доброволець Роман Шаповал
Що відомо про загиблого бійця
Дмитро родом із Хмельниччини з села Крупець. Він обіймав кілька посад у двох військових формуваннях. Так, чоловік був заступником командира механізованої роти механізованого батальйону військової частини А4699 (47-ма окрема механізована бригада "Маґура").
Також Дмитро був начальником служби пожежної безпеки в/ч А2678 (124-й об’єднаний центр забезпечення).
На жаль, захисник загинув 27 вересня під час виконання бойового завдання біля села Роботине, що на Запоріжжі.
Загиблий Дмитро Денисюк / фото із соцмереж
Війна забирає найкращих
- На жаль, нещодавно на війні загинув доброволець із Латвії. Його вбили російські окупанти біля міста Лиман, що на Донеччині.
- Також на фронті в Україні загинув громадянин Естонії Танель Кріггуль. Його позивний – "Стінгер". Він приєднався до Інтернаціонального легіону.
- Окрім цього, у Херсоні поховали 35-річного молодшого лейтенанта Олександра Юрова із позивним "Музикант". Він пішов на фронт добровольцем. У чоловіка залишилася донечка.