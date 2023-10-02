Танель Кріггуль приєднався до Інтернаціонального легіону. Про його смерть повідомили джерела у легіоні.

Важливо "Не вагався жодної хвилини, щоб воювати": на фронті загинув 24-річний герой з Полтавщини

Що відомо про загиблого бійця

Кріггуль допомагав Україні захиститися від агресії Росії. Він вступив до лав Інтернаціонального легіону у 2022 році.

Відомо, що чоловік служив та загинув в районі міста Лиман, що на Донеччині.

Будинок, де Кріггуль жив разом з товаришами по службі, зазнав атаки російського дрона. На жаль, від будівлі залишилися лише руїни.

Попередньо, загибель бійця сталася 30 вересня.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого захисника.

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