Танель Кріггуль приєднався до Інтернаціонального легіону. Про його смерть повідомили джерела у легіоні.
Важливо "Не вагався жодної хвилини, щоб воювати": на фронті загинув 24-річний герой з Полтавщини
Що відомо про загиблого бійця
Кріггуль допомагав Україні захиститися від агресії Росії. Він вступив до лав Інтернаціонального легіону у 2022 році.
Відомо, що чоловік служив та загинув в районі міста Лиман, що на Донеччині.
Будинок, де Кріггуль жив разом з товаришами по службі, зазнав атаки російського дрона. На жаль, від будівлі залишилися лише руїни.
Попередньо, загибель бійця сталася 30 вересня.
Болючі втрати України на фронті
- Нещодавно на війні в Україні загинув військовий Андрій Сороковий з Полтавської області. Йому назавжди залишилось 24 роки. Свій останній бій він прийняв 21 вересня на Донеччині.
- Також загинув харківський поет Олексій Івакін. Про смерть воїна стало відомо 26 вересня. Олексій був натхненником і учасником культурного середовища "Літературний SLAM".
- Під ворожим вогнем на Донеччині загинув фотограф Володимир Миронюк. Він був громадянином США, але від 2014 року жив в Україні й був фотографом.