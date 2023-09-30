Про тяжку втрату повідомив журналіст Юрій Бутусов. У мережі він розповів історію Героя, передає 24 Канал.

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Загинув з фотоапаратом у руках

Володимир Миронюк – 59 річний українець, який мав громадянство США. У Штатах він протягом багатьох років працював водієм-далекобійником. З початком Майдану він приїхав до України й залишився тут. Від 2014 року він за покликом серця відправився на фронт й почав фотографувати українських захисників.

Герой-фотограф Володимир Миронюк загинув на передових позиціях під Курдюмівкою з фотоапаратом у руках, з кадрами останнього, найризикованішого репортажу… На шляхах війни тисячі людей знали його за позивним "Джон". Він не був професійним журналістом. Він не був професійним фотографом. Він не був професійним солдатом. Але його вражаючі фотографії бачили багато людей, і щоб робити таке там, де він був на фронті, треба мати серце та витривалість воїна,

– повідомив Бутусов.

За словами журналіста, "Джон" завжди хотів бути одинаком. Для нього було важливіше, коли Герої з фронту просили вислати фотографії, які він робив.

"А ще, мене часто розшукують зараз, коли треба знайти останні фото загиблих – і кілька разів було так, що єдине фото, які залишились про людину на її могилі – моє. Я відчуваю себе корисним бути там, серед них, і я цим пишаюсь... А на життя мені якось друзі допоможуть – мені треба дуже небагато", – пригадує журналіст розмову з фотографом.

Володимир не тільки робив світлини, але й брав участь у бойових діях, коли у тому була необхідність.

Останній репортаж Володимир Миронюк зробив кілька днів тому на позиції української піхоти, де ворог атакував та багато годин вів ураганний обстріл. Три дні його тіло не могли забрати через щільний обстріл,

– мовиться у дописі.

Зверніть увагу! Друзі "Джона" просять допомогти знайти такий заклад у Києві, який допоможе організувати фотовиставку Володимира Миронюка з його фронтовими фото

Болісні втрати України у війні