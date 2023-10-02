Танель Криггуль присоединился к Интернациональному легиону. О его смерти сообщили источники в легионе.

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Что известно о погибшем бойце

Криггуль помогал Украине защититься от агрессии России. Он вступил в ряды Интернационального легиона в 2022 году.

Известно, что мужчина служил и погиб в районе города Лиман Донецкой области.

Дом, где Криггуль жил вместе с сослуживцами, подвергся атаке российского дрона. К сожалению, от здания остались только развалины.

Предварительно, гибель бойца произошла 30 сентября.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего защитника.

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