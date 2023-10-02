Танель Криггуль присоединился к Интернациональному легиону. О его смерти сообщили источники в легионе.
Важно "Не колебался ни минуты, чтобы воевать": на фронте погиб 24-летний герой из Полтавщины
Что известно о погибшем бойце
Криггуль помогал Украине защититься от агрессии России. Он вступил в ряды Интернационального легиона в 2022 году.
Известно, что мужчина служил и погиб в районе города Лиман Донецкой области.
Дом, где Криггуль жил вместе с сослуживцами, подвергся атаке российского дрона. К сожалению, от здания остались только развалины.
Предварительно, гибель бойца произошла 30 сентября.
Болезненные потери Украины на фронте
- Недавно на войне в Украине погиб военный Андрей Сороковой из Полтавской области. Ему навсегда осталось 24 года. Свой последний бой он принял 21 сентября в Донецкой области.
- Также погиб харьковский поэт Алексей Ивакин. О смерти воина стало известно 26 сентября. Алексей был вдохновителем и участником культурной среды "Литературный SLAM".
- Под вражеским огнем Донецкой области погиб фотограф Владимир Миронюк. Он был гражданином США, но с 2014 жил в Украине и был фотографом.