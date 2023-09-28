Когда началась полномасштабная война, Андрей сначала был в терробороне, а затем ушел на фронт. Свой последний бой он принял 21 сентября в Донецкой области.
Важно Был очень светлым человеком: на фронте погиб поэт Алексей Ивакин
Что известно о погибшем воине
Андрей Сороковой 1999 года рождения. Он родом из села Соколова Балка. После школы учился на слесаря-механика в Полтавском профтехучилище, а затем прошел срочную службу в Хмельницком.
С началом полномасштабного вторжения Андрей добровольцем вступил в местное подразделение территориальной обороны.
4 ноября прошлого года получил повестку: родина позвала стать на защиту родной земли. Не сомневался ни минуты, собрался и пошел гнать врага… Сначала учился в одной из воинских частей Полтавщины, а уже оттуда двинулся в зону боевых действий,
– рассказали о Герое.
В ВСУ Андрей стал водителем-машинистом экскаватора первого отделения инженерной техники инженерно-технического взвода одноименной роты воинской части А4765 (38-я отдельная бригада морской пехоты). Сначала мужчина воевал в Николаевской области, а затем его подразделение перебросили под Курахово Донецкой области.
К сожалению, 21 сентября возле города Родинское российское оружие убило Андрея. У него остались родители, сестра и бабушка.
Погибший воин Андрей Сороковой / фото из соцсетей
Потери Украины на фронте
- На войне погиб харьковский поэт Алексей Ивакин. О смерти воина стало известно 26 сентября. Алексей был вдохновителем и участником культурной среды "Литературный SLAM".
- На фронте погиб защитник со Львовской области Юрий Богонос. Он полег в бою на Юге, недалеко от Новой Токмачки.
- Кроме того, военнослужащий ВСУ, главный сержант и музыкант Иван Перейма погиб 20 августа 2023 года. Это произошло в районе населенного пункта Работино Запорожской области в результате обстрела дроном-камикадзе противника.