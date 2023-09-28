Когда началась полномасштабная война, Андрей сначала был в терробороне, а затем ушел на фронт. Свой последний бой он принял 21 сентября в Донецкой области.

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Что известно о погибшем воине

Андрей Сороковой 1999 года рождения. Он родом из села Соколова Балка. После школы учился на слесаря-механика в Полтавском профтехучилище, а затем прошел срочную службу в Хмельницком.

С началом полномасштабного вторжения Андрей добровольцем вступил в местное подразделение территориальной обороны.

4 ноября прошлого года получил повестку: родина позвала стать на защиту родной земли. Не сомневался ни минуты, собрался и пошел гнать врага… Сначала учился в одной из воинских частей Полтавщины, а уже оттуда двинулся в зону боевых действий,

– рассказали о Герое.

В ВСУ Андрей стал водителем-машинистом экскаватора первого отделения инженерной техники инженерно-технического взвода одноименной роты воинской части А4765 (38-я отдельная бригада морской пехоты). Сначала мужчина воевал в Николаевской области, а затем его подразделение перебросили под Курахово Донецкой области.

К сожалению, 21 сентября возле города Родинское российское оружие убило Андрея. У него остались родители, сестра и бабушка.



Погибший воин Андрей Сороковой / фото из соцсетей

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего защитника.

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