Мужчине на момент смерти было всего 36 лет. У него осталась жена и маленькая дочь.

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Погиб еще один защитник

На войне погиб 36-летний Юрий Богонос из Львовщины, защищавший Украину в составе 80-й десантно-штурмовой бригады. Герой 22 сентября упал в бою с оккупантами недалеко от Малой Токмачки Запорожской области.

О смерти военного сообщили в Каменка-Бугской территориальной общине, откуда родом Юрий. Там добавили, что воин до последнего вздоха остался верен военной присяге народа Украины.

Юрию навеки 36 лет. Без отца осталась маленькая дочь. Искренне сочувствуем жене, родителям и сестре,

– написали односельчане.

Юрий полег в бою у Новой Токмачки / фото Каменка-Бужской общины

Потери Украины в войне