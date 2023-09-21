Родственники Ивана Схватки обратились с просьбой придать ему почетное звание Героя Украины посмертно. 18 августа они зарегистрировали соответствующую петицию на сайте президента.

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Родные Ивана Схватки просят присвоить ему звание Героя Украины

Когда началась полномасштабная война, Иван Перейма, получив военную специальность стрелка противотанкового оружия, попал в 1-й механизированный батальон 117-й отдельной механизированной бригады, где стал командиром противотанкового отделения с позывным "Моцарт". Погиб 20 августа от дрона-камикадзе, спасая собрата.

Иван – жизнерадостный талантливый музыкант, поднимавший боевой дух своих собратьев, любивший Украину всем сердцем, ее культуру и историю. Он был верен военной присяге и в боях за нашу Родину проявил стойкость и мужество,

– написала автор петиции Людмила Палий.

Внимание! Родственники просят придать Ивану Перейме почетное звание Героя Украины (посмертно). Вы можете подписать петицию на сайте президента.

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Что известно об Иване Схватке

Родился в селе Демня Стрыйского района Львовской области;

В юном возрасте Иван Перейма учился игре на аккордеоне в Николаевской музыкальной школе. После окончания учебы поступил во Львовское музыкально-педагогическое училище имени Филарета Колессы. Там, в рамках учебного заведения, он познакомился с единомышленниками и вместе с ними создал вокально-инструментальный ансамбль, который назвали "Перекресток";

У Ивана осталась любимая женщина и двое детей.

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