Он погиб 13 сентября в результате российских минометных обстрелов. Дата прощания с павшим героем пока неизвестна.

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Защитник погиб в Донецкой области

Стало известно, что жизнь за оборону Украины от захватчиков положил 29-летний Владимир Табак. Он проживал в селе Волосов Перерислянского общества Ивано-Франковской области. Герой погиб 13 сентября недалеко от населенного пункта Григоровка Донецкой области. Причиной смерти стал российский минометный обстрел.

Мужчина в начале войны вернулся в Украину и вступил в ряды ВСУ. У него не было ни одного опыта, однако это не помешало ему защищать наше государство. Владимир был пулеметчиком 1 стрелкового отделения 2 стрелкового взвода 3 стрелковой роты 1 стрелкового батальона воинской части А 0989 года.

О гибели Владимира сообщил местный паблик / фото VOLOSIV

Мужественные Герои отдают самое ценное – свою жизнь, чтобы мы могли жить. Ценой своей жизни Владимир совершил величайший подвиг настоящего мужчины – отдал его за целостность и независимость Украины. Теперь его имя будет вписано в историю нашей общины и Украины, как воина – Героя,

– отметили на странице села Волосов.

Односельчане Владимира выразили соболезнования семье и близким погибшего. Они отметили, что военный навсегда останется в памяти родных, коллег, друзей, боевых собратьев, всех, кто знал его, любил и чтил

Трагические потери на войне