Ирина Казьмина была хирургом и спасала жизни бойцов. Она была старшим лейтенантом медицинской службы.

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Что известно о военном медике

40-летняя Ирина попала на военную службу по мобилизации. Она служила в одной из комендатур охраны и обслуживания воздушного командования "Восток". Женщина была хирургом и спасала жизни бойцов.

Ирина родилась в селе Ивановка на Днепропетровщине. С детства она мечтала стать врачом.

Сердце Ирины перестало биться 12 сентября в городской клинической больнице Днепра. 13 сентября ее провели в последний путь.



Как выглядела Ирина Казьмина / фото из соцсетей

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким умершего медика.

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