О гибели защитника сообщил председатель Помощнянского общества Николай Антошик. Бойцу было всего 30 лет.

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На фронте погиб защитник из Кировоградской области

Максим Николенко до полномасштабной войны работал железнодорожником. Защитнику 1 ноября должно было исполниться 31. В октябре прошлого года его мобилизовали. Он служил в должности стрелка-санитара.

Двое малолетних дочерей остались без родного отца… От имени всего общества выражаем соболезнования родным и близким. Никакими словами не утолить нестерпимую боль и не залечить раны в душе. Вечная светлая Память о мужестве и отваге защитника останется в наших сердцах!

– отметил Николай Антошик.

Военный погиб 5 сентября во время выполнения боевого задания в районе поселка Новодонецкое Краматорского района.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего защитника.

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