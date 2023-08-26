Сегодня, 26 августа, стало известно о гибели пилота с позывным "Джус". Воспоминания о нем собрал 24 Канал.

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Краткая биография Джуса

Настоящее имя пилота – Андрей Пильщиков. Он служил лётчиком истребителя МиГ-29 в составе 40-й бригады тактической авиации. С началом полномасштабного вторжения защищал небо Украины. Участвовал в воздушной обороне Киева, был среди "призраков Киева".

Позывной "Джус" появился в 2018 году после международных учений "Чистое небо 2018". На всех вечеринках пилот отказывался от алкоголя и выбирал сок (англ. juice). Это единственный пилот Воздушных сил ВСУ, имеющий официально позывной.

В 2022 году он побывал в Соединенных Штатах, где встречался с советником президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном. Говорили о предоставлении Украине ПВО, вооружении для сухопутных войск и самолетах.

О проблеме предоставления F-16 Джус говорил очень много. По его оценкам, научиться за четыре-шесть месяцев реально, главное – начать.

Без F-16 у Украины есть проблемы в небе:

противодействие вражеским истребителям невозможно: у нас есть только ракеты с полуактивной наводкой (когда ракету после пуска надо подсвечивать радаром до момента попадания в цель, и поэтому нужно лететь на врага), а ракеты россиян с активной наводкой после пуска наводятся сами;

платформа МиГ-29 или Су-27 за последние 30 лет не модернизировалась, а F-16 постоянно "апдейтились";

советские самолеты, которые есть в Украине, в какой-то момент нельзя будет обслуживать: определенные детали производят только в России;

россияне используют управляемые авиабомбы, на что нельзя дать адекватный ответ.

В интервью DW в апреле 2023 года Джус рассказал, что делают пилоты, пока Украине не дали самолеты.

Мы с ребятами сделали плакаты кабины самолета F-16 и таким образом готовим себя к дальнейшему обучению. Изучаем базовые процедуры, тактику, занимаемся языковой подготовкой, изучаем терминологию, радиообмен по их стандартам. Ребята все мотивированы и на своем энтузиазме этим занимаются, поскольку другого выхода нет,

– поделился он.

Как вспоминают о пилоте

На странице Джуса в инстаграме можно увидеть много слов соболезнования на разных языках.

Люди выражают соболезнования по поводу гибели Джуса / Скриншот 24 Канала

Последнее сообщение на фейсбук-странице Пильщикова – история погибшего пилота NOMAD. Люди выражают под постом свои соболезнования, отмечая "А теперь и Джус..."

Волонтер Мелания Подоляк опубликовала фото шеврона Джуса, таким образом сообщив о смерти пилота.

Командующий Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук отметил, что погибшие 25 августа в Житомирской области пилоты ушли в вечный полет и всегда будут жить в наших сердцах.

Также на странице Воздушных сил в сети Х, ранее известной как твиттер, опубликовали сообщение на английском со словами соболезнования.

blockquote class="twitter-tweet"> — Ukrainian Air Force (@KpsZSU)

Илья Пономаренко указал: Джус был по сути лицом Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины в этой войне.

Анатолий Штефан выразил соболезнования, опубликовав фото Джуса на фоне мурала с Призраком Киева.

Под сообщением фонда "Повернись живим" люди сожалеют, что увидели мужественное лицо Джуса при таких печальных обстоятельствах.

Фотограф Александр Маслов отметил, что завершает работу над книгой, одним из героев которой является Джус. А теперь страж украинского неба мертв. "Ненавижу войну", – написал он.

Журналист и писатель Нолан Питерсон указал, что не хотел комментировать смерть Джуса, пока не получит подтверждения, но поражен ею и не может промолчать. В прошлом году он общался с пилотом и написал статью.

Истории, которые он рассказывал мне о полетах на своем МиГ-29 в боях против России – это просто легенды. Он герой, и его по праву будут помнить именно таковым. Ни одно письменное произведение не может по-настоящему передать героизм и мужество Джуса и его коллег, украинских пилотов-истребителей,

– отметил Питерсон.

Другие пользователи пишут щемящие посты, где упоминают других павших.

"Твоя страсть и преданность сделали мечты украинцев о F-16 возможными. Теперь с неба ты будешь наблюдать, как твои ребята учатся на них. Без тебя мир стал меньше", – указала Татьяна Шевчук.

Сергей Москалюк знал Джуса как интеллигентного человека с четкими целями. Он указывает: предоставление Украине F-16 – в том числе заслуга павшего пилота.

Александра Устинова рассказала, что Джус брифировал американских конгрессменов по F-16 и объяснял сложные мануалы простым языком.

"Андрей был суперпрофессионалом, пассионарным, упорным и искренне верил в победу Украины", – вспоминает Анна Гопко.

Все выражают уверенность, что Джус будет беречь украинское небо.

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