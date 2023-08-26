Сьогодні, 26 серпня, стало відомо про загибель пілота із позивним "Джус". Мережею ширяться спогади про нього, їх зібрав 24 Канал.

До теми: "Більше F-16 – менше спалених фортепіано": історія полеглого пілота NOMAD

Коротка біографія Джуса

Справжнє ім'я пілота – Андрій Пільщиков. Він служив льотчиком винищувача МіГ-29 у складі 40-ї бригади тактичної авіації. Із початком повномасштабного вторгнення захищав небо України. Брав участь у повітряній обороні Києва, був серед "привидів Києва".

Позивний "Джус" з'явився 2018 року після міжнародних навчань "Чисте небо 2018". На всіх вечірках пілот відмовлявся від алкоголю та обирав сік (англ. juice). Це єдиний пілот Повітряних сил ЗСУ, який має офіційно позивний.

У 2022 році він побував у Сполучених Штатах, де зустрічався із радником президента США Джо Байдена з національної безпеки Джейком Салліваном. Говорили про надання Україні ППО, озброєння для сухопутних військ і літаки.

Про проблему надання F-16 Джус говорив дуже багато. За його оцінками, навчитися за чотири -шість місяців реально, головне – почати.

Без F-16 Україна має проблеми в небі:

протидія ворожим винищувачам неможлива: ми маємо лише ракети з напівактивним наведенням (коли ракету після пуску треба підсвічувати радаром до моменту влучання в ціль, і тому треба летіти на ворога), ракети росіян з активним наведенням після пуску наводяться самі;

платформа МіГ-29 або Су-27 за останні 30 років не модернізувалися, а F-16 постійно "апдейтелися";

радянські літаки, які є в Україні, в якийсь момент не можна буде обслуговувати: певні деталі виготовляють лише в Росії;

росіяни використовують керовані авіабомби, на що не можна дати адекватної відповіді.

В інтерв'ю DW у квітні 2023 року Джус розказав, що роблять пілоти, поки Україні не дали літаки.

Ми з хлопцями зробили плакати кабіни літака F-16 і таким чином готуємо себе до подальшого навчання. Вивчаємо базові процедури, тактику, займаємося мовною підготовкою, вивчаємо термінологію, радіообмін за їхніми стандартами. Хлопці всі вмотивовані і на власному ентузіазмі цим займаються, оскільки іншого виходу немає,

– поділився він.

Як згадують про пілота

На сторінці Джуса в інстаграмі можна побачити багато слів співчуття різними мовами.

Люди висловлюють співчуття щодо загибелі Джуса / Скриншот 24 Каналу

Останній допис на фейсбук-сторінці Пільщикова – історія загиблого пілота NOMAD. Люди висловлюють під постом свої співчуття, зазначаючи "А тепер і Джус..."

Волонтерка Меланія Подоляк опублікувала фото шеврона Джуса, таким чином повідомивши про смерть пілота.

Командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук зазначив, що загиблі 25 серпня на Житомирщині пілоти пішли у вічний політ і завжди житимуть у наших серцях.

Також на сторінці Повітряних сил у мережі Х, раніше відомій як твітер, опублікували допис англійською зі словами співчуття.

blockquote class="twitter-tweet"> — Ukrainian Air Force (@KpsZSU)

Ілля Пономаренко вказав: Джус був, по суті, обличчям Повітряних Сил Збройних Сил України у цій війні.

Анатолій Штефан висловив співчуття, опублікувавши фото Джуса на тлі муралу з Привидом Києва.

Під дописом фонду "Повернись живим" люди шкодують, що побачили мужнє обличчя Джуса за таких сумних обставин.

Фотограф Олександр Маслов зазначив, що завершує роботу над книгою, одним із героїв якої є Джус. А тепер охоронець українського неба мертвий. "Ненавиджу війну", – написав він.

Журналіст і письменник Нолан Пітерсон указав, що не хотів коментувати смерть Джуса, доки не отримає підтвердження, але вражений нею, тож не може промовчати. Торік він спілкувався з пілотом і написав статтю.

Історії, які він розповідав мені про польоти на своєму МіГ-29 у боях проти Росії, – це просто легенди. Він герой, і його по праву будуть пам'ятати саме таким. Жоден письмовий твір не може по-справжньому передати героїзм і мужність Джуса та його колег, українських пілотів-винищувачів,

– зазначив Пітерсон.

Інші користувачі пишуть щемливі пости, де згадують інших полеглих.

"Твоя пристрасть та відданість зробили мрії українців про F-16 можливими. Тепер з неба ти будеш спостерігати, як твої хлопці опановують їх. Без тебе світ став меншим", – вказала Тетяна Шевчук.

Сергій Москалюк знав Джуса як інтелігентну людину з чіткими цілями. Він указує: надання Україні F-16 –у тому числі заслуга полеглого пілота.

Олександра Устінова розказала, що Джус брифував американських конгресменів по F16 і пояснював складні мануали простою мовою.

"Андрій був суперпрофесіоналом, пасіонарним, завзятим і щиро вірив в перемогу України", – згадує Ганна Гопко.

Усі висловлюють впевненість, що Джус берегтиме українське небо.

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