На фейсбук-сторінці пілота-аса Callsign Juice висловлюють свої співчуття, серед них волонтерка Меланія Подоляк та знайомий Джуса Павло Поцелуєв – радник партії "Демократична сокира".
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Повідомляють, що пілот загинув унаслідок зіткнення українських МіГ-29 на Житомирщині.
Ти мріяв про F-16 і дочекався новин про їхню передачу. Ти кохав свою пташку і буквально жив небом. Вічна пам’ять, Callsign Juice. Тепер ти буквально триматимеш наше небо,
— написав Поцелуєв.
Меланія Подоляк також підтвердила загибель пілота. Вона опублікувала шеврон Джуса з підписом "Назавжди", а у коментарях на запитання, чи є офіційне підтвердження додала, "я ваше офіційне підтвердження".
Ймовірні версії того, що сталось
Наразі офіційно інформацію про загибель пілота військові чи влада не підтверджували. Деякі телеграм-канали почали поширювати інформацію про зіткнення українських МіГ-29 на Житомирщині ще вчора, але повідомлення видалили.
Сьогодні Новинарня повідомила, що отримала неофіційне підтвердження від джерел щодо факту катастрофи. Літаки зіткнулися в обід 25 серпня, напередодні Дня авіації України.
УП також пише з посиланням на джерела, що у Житомирському районі зіткнулися навчальні літаки Л-39, унаслідок чого троє пілотів загинули.
За інформацією видання, ДБР уже проводить розслідування з цього приводу, а Повітряні сили пізніше опублікують заяву.
Що відомо про пілота
- Український пілот Андрій Пільщиков з позивним Джус служив льотчиком винищувача МіГ-29. З початком повномасштабної війни захищав небо України, брав участь у повітряній обороні Києва.
- Джус неодноразово давав інтерв'ю західним ЗМІ: The Washington Post, Financial Times CNN, Fox News BBC News, де закликав західних партнерів надати Україні сучасні винищувачі.