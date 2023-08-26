На фейсбук-сторінці пілота-аса Callsign Juice висловлюють свої співчуття, серед них волонтерка Меланія Подоляк та знайомий Джуса Павло Поцелуєв – радник партії "Демократична сокира".

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Повідомляють, що пілот загинув унаслідок зіткнення українських МіГ-29 на Житомирщині.

Ти мріяв про F-16 і дочекався новин про їхню передачу. Ти кохав свою пташку і буквально жив небом. Вічна пам’ять, Callsign Juice. Тепер ти буквально триматимеш наше небо,

— написав Поцелуєв.

Меланія Подоляк також підтвердила загибель пілота. Вона опублікувала шеврон Джуса з підписом "Назавжди", а у коментарях на запитання, чи є офіційне підтвердження додала, "я ваше офіційне підтвердження".

Ймовірні версії того, що сталось

Наразі офіційно інформацію про загибель пілота військові чи влада не підтверджували. Деякі телеграм-канали почали поширювати інформацію про зіткнення українських МіГ-29 на Житомирщині ще вчора, але повідомлення видалили.

Сьогодні Новинарня повідомила, що отримала неофіційне підтвердження від джерел щодо факту катастрофи. Літаки зіткнулися в обід 25 серпня, напередодні Дня авіації України.

УП також пише з посиланням на джерела, що у Житомирському районі зіткнулися навчальні літаки Л-39, унаслідок чого троє пілотів загинули.

За інформацією видання, ДБР уже проводить розслідування з цього приводу, а Повітряні сили пізніше опублікують заяву.

Що відомо про пілота